Il Politeama Paolillo di Barletta è uno dei 16 cinema in Puglia (l’unico della BAT) in cui sabato 21 ottobre alle ore 21.00 sarà possibile rivedere in tutta la sua bellezza sul grande schermo e in 4 K “Ritorno al Futuro”, il leggendario primo episodio della trilogia diretto da Robert Zemeckis, prodotto da Steven Spielberg, con Christopher Lloyd e Michael J. Fox.

Un classico senza tempo, una saga comico-fantascientifica di successo internazionale che dal 1985 a oggi ha incassato quasi 400 milioni di dollari nel mondo intero. L’invito per i fan è quello di replicare il trionfo che ogni volta accompagna la “riapparizione” del film.

“Ritorno al Futuro Day al cinema”, celebrato nel 2015 in occasione del trentennale dell’uscita della pellicola, riaccende l’entusiasmo degli appassionati grazie alla Nexo Digital che ha organizzato in tutta Italia una giornata ad hoc per omaggiare Marty McFly, Doc Brown e gli altri memorabili personaggi delle bizzarre peripezie a cavallo nelle varie epoche della storia statunitense.

Diverse generazioni di spettatori nel corso degli anni sono stati letteralmente catturati dallo spiccato umorismo, dal ritmo indiavolato e dall’utilizzo efficace degli effetti speciali, caratteristiche peculiari del film divenuto ormai un vero e proprio “cult movie”.

In tanti si raduneranno dinanzi ai cinema italiani per la grande festa indossando costumi e segni distintivi dei protagonisti della saga, oppure postando sui social uno scatto con l’hastag #Ritorno AlFuturoDay2023.

“Ritorno al Futuro Day al cinema” è un evento Nexo Digital promosso in collaborazione con l’Associazione Ritorno Al Futuro Italia APS in sinergia con i partner Radio Deejay e MYmovies.it